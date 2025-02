Il Brasiliano minaccia Cruciani: "Hai cac*** nella mia tazza, vuoi dire cosa abbiamo fatto a casa?". E lui...

Roberto Tortora 18 febbraio 2025 a

S’erano tanto amati, tanta caciara avevano fatto e poi… si sono lasciati. Quando si rompe, però, si sa che è una delle due parti a spingere di più. Così è finito tristemente l’idillio tra Giuseppe Cruciani, speaker de La Zanzara su Radio 24 e Massimiliano Minnocci, meglio conosciuto come “Er Brasiliano”, influencer romano tornato in libertà da alcune settimane, dopo essere stato trattenuto per le accuse di violenza, poi ritrattate, della fidanzata.

Finché non gli sono state messe le manette ai polsi, Brasiliano era spesso ospite di Cruciani nel programma radiofonico, ora pare invece che sia stato scaricato dal giornalista ed il suo staff.

In un video pubblicato sui social, Minnocci lancia accuse e velate (non troppo) minacce: “Mi fai chiamare dai tuoi collaboratori, quando mi servivi dove stavi? Quando al tuo amico Brasiliano serviva un supporto, una lettera per dire ‘ti sto vicino’, dov'eri? Ora mi chiama il tuo collaboratore, per dirmi che non ce l'hai con me, ma tu chi sei? Forse hai paura che io dica quello che abbiamo fatto insieme? Giuseppe non ti preoccupare, non dirò quello che abbiamo fatto. Mi hai usato per creare hype, poi quando non ti sono servito più mi hai scaricato come immondizia, con un calcio nel sedere. Hai c***ato e pisciato nella mia tazza, hai usufruito della mia casa, lo vogliamo dire cosa abbiamo fatto? Specchiati e vergognati”.

A queste accuse ha risposto, con un altro video, lo stesso Cruciani: “Io non faccio mai video per rispondere a gente che probabilmente vuole alimentare il suo profilo o fare hype, ma mi preme dire che non ho abbandonato nessuno, tantomeno il Brasiliano perché non l'ho mai adottato, l'abbandono non esiste ed è un concetto che non mi appartiene. Non sono mai stato a casa di tale Minnocci, e questo è ampiamente dimostrabile anche se non c'è bisogno di farlo. Se il signor Minnocci vuole alimentare il suo profilo, vada altrove”.