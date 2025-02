Otto e Mezzo, Ezio Mauro paranoico: "Trump? Pace imperiale, siamo al cambio di regime"

18 febbraio 2025 a

"E' finita l'epoca dell'Occidente transatlantico? E perché Donald Trump ha deciso di legittimare Vladimir Putin e delegittimare i suoi alleati storici, gli europei?". Dopo il vertice informale di Parigi, organizzato da Emmanuel Macron, a Otto e mezzo su La7 si riflette sulle conseguenze a medio e lungo termine sull'Europa delle mosse della Casa Bianca e Lilli Gruber chiede un parere a Ezio Mauro, ex direttore di Repubblica, editorialista nonché ex corrispondente dalla Russia e grande esperto di cose del Cremlino.

"Intanto quello che è certo è che è cominciata un'epoca nuova. Trump interpreta il suo ritorno alla Casa Bianca non come un cambio di governo ma come un cambio di regime. Dobbiamo sintonizzarci su questa lunghezza d'onda. Davanti non abbiamo un cambio di potere né una normale alternanza tra democratici e repubblicani, è un cambio di regime".

Trump, prosegue Mauro, "considera il suo avversario non il Partito democratico, in questa fase fuori gioco. Il suo obiettivo è correggere la democrazia liberale così come l'abbiamo conosciuta, la storia comincia soltanto con il suo avvento alla Casa Bianca, cosa è accaduto prima non conta".

I toni di Mauro sono apocalittici: "Trump legittima Putin nel senso che vuole trattare da impero a impero, da imperatore a imperatore, la pace o quello che verrà tracciato nel negoziato sarà una pace imperiale, non una pace democratica. Al centro non c'è il codice che fino a oggi ha consentito la coesistenza di regimi e sistemi diversi, il rispetto dell'integrità degli Stati, della loro autonomia, della loro sovranità, del diritto internazionale. Tutto questo è azzerato. Trump non ha mai parlato dell'invasione russa dell'Ucraina, mentre logica e morale vorrebbero che qualsiasi negoziato cominciasse da lì. Invece Trump assolve Putin, c'è una sorta di amnesia politica che diventa amnistia. Nell'ossessione dei dazi che Trump vuole impartire a Cina e Occidente, l'unico che non paga dazio è Putin".