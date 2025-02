Bersani perde il controllo con Vance: "Tieniti il Ku Klux Klan e ridacci la Statua della libertà"

19 febbraio 2025 a

a

a

Il discorso a Monaco di Baviera del vicepresidente americano J.D. Vance in occasione della 61esima edizione della Conferenza sulla Sicurezza ha scatenato i dibattiti più disparati nei vari salotti televisivi. Tra questi c’è anche quello di DiMartedì, il talk di approfondimento politico di La7, condotto in prima serata da Giovanni Floris.

Chi è andato subito contro le parole del numero 2 d’America è Pier Luigi Bersani, ex-segretario del Partito Democratico. Questa la sua analisi del discorso di Vance: “Come Vance saprà nella dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti c'è scritto che tutti gli uomini nascono uguali, hanno diritto alla vita, alla libertà e alla ricerca della felicità. Anche i messicani, anche quelli della Groenlandia, immagino anche gli immigrati. Il discorso di Vance è stato allucinante e più allucinante ancora il commento della Meloni. Con quel discorso ribalta totalmente i valori dell'occidente".

"Per lui gli illiberali non sono i neonazisti – spiega Bersani - quelli che minimizzano l'olocausto, sono quelli che non accettano di fare un accordo con loro, che cercano di creare una barriera politica con loro. Io credo che una bella risposta di Vance a Monaco a me sarebbe venuta così: ‘caro Vance tieniti i tuoi fondamentalisti bigotti che han visto Dio, tieniti il Ku Klux Klan e dacci indietro la Statua della Libertà, che te l'abbiam mandata noi, la vecchia Europa”.