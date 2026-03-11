Bersani a DiMartedì, l'ultima menzogna: "Se vince il Sì tirano dritto, fino a Orban"

"Oltre alla guerra, Donald Trump ha nel mirino l'Europa". Non ha dubbi, Pier Luigi Bersani , ospite di Giovanni Floris a DiMartedì su La7. Secondo l'ex segretario del Partito democratico , oggi tra i più gettonati commentatori politici nei talk televisivi della rete di Urbano Cairo, il presidente degli Stati Uniti "ci sta portando la guerra in casa . Ci sta mettendo in difficoltà economiche, introduce elementi disgregativi per l'Europa. E noi qui... Non sappiamo se andare a messa o stare a casa , se siamo Europei...".

Capitolo referendum sulla giustizia. "Se vince il Sì tiran dritto, hanno fatto trenta e faranno trentuno. C'è anche una legge elettorale che va verso un meccanismo rispetto al quale l'antica legge-truffa è un cioccolatino al latte. Fanno il premierato, fanno quella roba lì, vanno verso Orban... Se vince il No, io non mi aspetto un cambio politico. C'è qualcosa di più della politica e della tecnica, è un contropiede, vuol dire che cambia l'aria. Vuole dire che quella ideologia lì, sostanzialmente dell'uomo o della donna soli al comando, del superamento della divisione dei poteri, degli imbarazzi rispetto a chi governa, che quell'area lì comincia ad avere un contraccolpo, vuol dire che cambia".