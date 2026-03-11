Bersani a DiMartedì, l'ultima menzogna: "Se vince il Sì tirano dritto, fino a Orban"

"Oltre alla guerra, Donald Trump ha nel mirino l'Europa". Non ha dubbi, Pier Luigi Bersani, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì su La7. Secondo l'ex segretario del Partito democratico, oggi tra i più gettonati commentatori politici nei talk televisivi della rete di Urbano Cairo, il presidente degli Stati Uniti "ci sta portando la guerra in casa. Ci sta mettendo in difficoltà economiche, introduce elementi disgregativi per l'Europa. E noi qui... Non sappiamo se andare a messa o stare a casa, se siamo Europei...".
Alla battuta di Bersani scatta la risatina di Floris, accompagnata dall'applauso del pubblico in studio.
Pierluigi Bersani, schiaffo alla legalità: comizio nello stabile occupatoNon ci stanno gli attivisti dello Spin Time, lo stabile nel quartiere Esquilino di Roma, ad essere definiti abusivi. Il ...
Quindi parte l'attacco a Giorgia Meloni per le sue parole sulla guerra in Iran: "Quando arriva a dire che non ha elementi né per condividere né per condannare... C'ha solo elementi per la famiglia nel bosco, davanti a una guerra... Cosa c'è di più semplice di dire no alla guerra? Non vuoi dirlo come Sanchez? Dillo come il Papa, o come la maggioranza degli americani o degli italiani. Tu devi dire 'no'. Purtroppo però noi non contiamo più niente".
Otto e mezzo, disastro-Bersani: "Non ho avuto dubbi", smentito a tempo recordPoco meno di due mesi al voto e il referendum sulla giustizia è sempre l’argomento più rovente del d...
Capitolo referendum sulla giustizia. "Se vince il Sì tiran dritto, hanno fatto trenta e faranno trentuno. C'è anche una legge elettorale che va verso un meccanismo rispetto al quale l'antica legge-truffa è un cioccolatino al latte. Fanno il premierato, fanno quella roba lì, vanno verso Orban... Se vince il No, io non mi aspetto un cambio politico. C'è qualcosa di più della politica e della tecnica, è un contropiede, vuol dire che cambia l'aria. Vuole dire che quella ideologia lì, sostanzialmente dell'uomo o della donna soli al comando, del superamento della divisione dei poteri, degli imbarazzi rispetto a chi governa, che quell'area lì comincia ad avere un contraccolpo, vuol dire che cambia".
Bersani e il referendum, guarda qui il video di DiMartedì su La7