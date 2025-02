Elisabetta Gardini umilia M5s e Pedullà: "Voi siete terrificanti", rissa a La7

19 febbraio 2025 a

"C'è un deputato del partito di Zelensky che ricorda come fu Trump a mandare per primo aiuti militari all'Ucraina o mettere sanzioni sul Nord Stream 2". Elisabetta Gardini, deputata di Fratelli d'Italia, interviene a L'aria che tira, su La7, sulle controverse dichiarazioni notturne del presidente americano Donald Trump, che si è detto "deluso" dall'omologo ucraino Volodymyr Zelensky che avrebbe avuto il torto, a suo dire, di aver iniziato la guerra contro la Russia.

A questo punto interviene il padrone di casa, David Parenzo: "Siccome è imprevedibile, Trump, è un alleato che voi considerate un amico?". "Guardi - replica la Gardini -, la maturità istituzionale e politica del centrodestra è tale che noi riusciamo ad avere rapporti istituzionali corretti, buoni e positivi anche quando le amministrazioni americane non sono della nostra famiglia politica. Vorrei - punzecchia ancora Gardini - che altrettanta maturità istituzionale e politica ci fosse nel centrosinistra che invece è amico degli Stati Uniti quando c'è un democratico e nemico degli Stati Uniti quando c'è un repubblicano".

In collegamento, Gaetano Pedullà, giornalista ed europarlamentare del Movimento 5 Stelle, sorride sarcastico e scuote il capo. "Si sta innervosendo Pedullà", sottolinea Parenzo. "Questa narrativa che porta avanti la sinistra porta acqua al mulino di Putin, perché dire che Putin ha vinto è un falso, Putin ha perso perché non sta avanzando, pensava di conquistare in una settimana l'Ucraina e invece dopo 3 anni è ancora qui".

"Quindi i veri amici di Putin sono Pedullà e i 5 Stelle?", provoca Parenzo. E Pedullà protesta: "Questa è una barzelletta, è l'angolo del buon umore, ma per favore". "L'angolo del cattivo umore - replica la Gardini -, in politica internazionale ed esteri siete terrificanti. Addirittura Conte ha detto che Meloni ha l'ossessione della Cina. Ricordiamo la via della Seta...".