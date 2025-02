Rula Jebreal, "i nonni e il padre di Elon Musk nazisti". Travolta dagli insulti dalla Berlinguer

19 febbraio 2025 a

Le colpe dei padri, ma anche dei nonni, ricadono su Elon Musk. In collegamento con Bianca Berlinguer a E' sempre CartaBianca, su Rete 4, Rula Jebreal parte all'assalto dell'imprenditore americano di origini sudafricane, nonché consigliere e braccio destro del presidente Usa Donald Trump nella sua nuova amministrazione. E per farlo è decisa anche a rivangare nel suo albero genealogico.

"Ricordiamo che i nonni di Elon Musk erano iscritti al partito neonazista canadese, sono usciti dal Canada quando era stato messo al bando il partito ed erano andati in Sudafrica durante l'apartheid. Suo padre - prosegue la giornalista palestinese, che si divide oggi tra Stati Uniti e Italia - ha rilasciato un'intervista in cui afferma di essere fiero di queste tradizioni e dei legami con la supremazia bianca. Questa è l'ideologia alla base del partito trumpista di oggi e stanno cercando di esportare la loro ideologia e creare un'alleanza internazionale che condivide i loro ideali". Un'alleanza in cui, ça va sans dire, rientra anche Giorgia Meloni. Due piccioni con una fava per la Jebreal, che così non dovrà più accontentarsi di dare della fascista alla premier italiana e leader di Fratelli d'Italia ma potrà procedere con l'upgrade, passando direttamente al livello "nazista".

In calce al link condiviso dal profilo X di E' sempre CartaBianca, non si contano i commenti polemici, sì, ma con le parole di Rula: "La credibilità di Rula Jebreal è pari a quella della pseudo-avvocatessa Albanese: pari a ZERO", "E ti pareva che non usciva pure col nazismo, la solita Jebreal", "Padri, nonni, bisnonni. non c’è bisogno di invitare persone 'celebri' per ascoltare discorsi di questo livello da bar... E già che ci siamo possiamo allora ricordare negli anni della seconda guerra mondiale il Gran Mufti di Gerusalemme era filonazista", "Quando finanziava i Dem? Tutto bene allora?", "Veda cara Jebreal a differenza sua, quando parla qualcuno, sia in italiano, americano, inglese o francese lo ascoltiamo senza traduttore e senza che qualcuno ci scriva quello che ha detto. Come fa lei che, purtroppo per le donne, non è una Fallaci ma l’opposto. Signorsì?", "I nonni... e che ce frega dei nonni di musk!! che facciamo incolpiamo di nazismo tutti i nipoti e pronipoti dei soldati nazisti tedeschi adesso?!?! Ah vabbè", "Non solo, pare che il nonno avesse addirittura le ruote...".

Qualcuno cita invece la risposta di Francesco Borgonovo: "No, Joshua N. Haldeman faceva parte di una organizzazione che ambiva a realizzare una sorta di utopia tecnocratica. Morì quando Musk aveva due anni. Il padre di Musk era iscritto a un partito decisamente contrario all'apartheid. Vale il nonno e non il padre?".