Garlasco, tv accesa sulla scena del delitto? La criminologa: ecco cosa significa

La sedia, la playstation e la tv accesa: di questi elementi, presenti sulla scena del delitto di Garlasco, si è parlato a Zona Bianca, la trasmissione di Giuseppe Brindisi su Rete4. Il delitto è quello di Chiara Poggi, la 26enne trovata senza vita nella villetta di famiglia il 13 agosto del 2007. Unico condannato per l'omicidio è l'ex della vittima, Alberto Stasi; mentre nei mesi scorsi è stato messo sotto indagine, nella nuova inchiesta della Procura di Pavia, Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara.

Parlando degli elementi presenti sulla scena, la psicologa e criminologa Anna Maria Casale, ospite del talk, ha detto: "In questo caso specifico ritengo che effettivamente quelli non sono elementi tanto importanti, le sedie posizionate in quel modo non mi fanno pensare che poco prima ci fosse stato qualcuno che avesse giocato alla playstation, anche perché quella console è vero che si trovava a terra ma era abbastanza vicino al mobiletto. In genere se un ragazzo è seduto sulla sedia la console è tirata più vicino verso la sedia".