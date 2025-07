Patty Pravo, schiaffo al politicamente corretto: "Se mi fischiassero in strada..."

Patty Pravo si conferma paladina politicamente scorretto. Dea della trasgressione, con la sua musica, il suo stile e il suo corpo. La celebre cantante veneziana ha confermato quanto ribadito a Francesca Fagnani durante l'intervista a Belve. La pop star sostiene di non aver mai fatto ricorso alla chirurgia estetica: " Faccio al massimo le iniezioncine , ma il lifting no: ci vogliono due mesi per riprendersi, non ho tempo di stare tutto questo tempo fasciata". E rimpiange il cosiddetto catcalling, oggi di fatto assimilato a una violenza: "Se cammino per strada tutti mi sorridono e vogliono farsi un selfie con me. Mi piacerebbe se qualche uomo mi fischiasse ancora dietro ".

Oggi, per, nella sua vita c'è spazio solo per Simone Folco, di 43 anni più giovane. "È da 13 anni che mi è accanto, quando ci siamo conosciuti era un ragazzino: gli abiti che uso in scena li fa lui, ha talento. Quando ho visto le sue creazioni gli ho detto: domani ti aspetto alle 16 da me. Esistono vari tipi di amore. Siamo legati da un affetto fraterno, ci divertiamo. La differenza d’età per me non conta. Ma chiedete anche a lui", ha concluso.