Papa Francesco, "non curanza sulla sua salute". Monsignor Paglia, bordata pesante

In giro ci sono "corvi" che speculano sui malanni del Papa, ma Francesco parla, scherza, ha voglia di reagire. "C'è bisogno di lui" e non bisognerà attendere tanto per rivederlo in Vaticano. Ne è convinto monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontifica Accademia per la Vita.

"Io ho notizie positive. Mi auguro che il Papa possa guarire presto perché c'è bisogno di lui. C'è bisogno che possa riprendere pienamente la sua vita di pastore della Chiesa, che in questo tempo è più che preziosa", afferma in una intervista a Repubblica.

"Questo Papa è necessario". Il Pontefice si è esposto a impegni giubilari e bagni di folla. "Sì ma questo è Papa Francesco", risponde Paglia. "Certo uno dei problemi della sua salute è la non curanza che a volte manifesta verso la stessa. E forse ci dovrebbe essere maggiore solerzia da parte di tutti noi a proteggerlo".

Mercoledì pomeriggio c'è stata la visita al Gemelli di Giorgia Meloni. La premier ha riferito di averlo trovato vigile e sempre dotato di senso dell'umorismo. "Mi fa molto piacere, anche perché non mancano i corvi, e sapere che il Papa continua anche a scherzare mi pare una notizia utile per tutti", osserva monsignor Paglia.

Quando parla di corvi si riferisce alle fake news che girano sull'aggravarsi del Papa, "e non solo - precisa -. Guardiamo con maggiore positività a questo momento". La domanda che molti fedeli si fanno oggi è su quando tornerà il Papa in Vaticano."Non sono un medico ma immagino che non bisognerà aspettare molto. E mi auguro che sia molto più attento lui e tutti noi a moderare, diciamo così, i suoi eccessi di impegno. Tutti sappiamo quanto il contatto diretto con la gente sia per lui davvero vita".