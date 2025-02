Zona Bianca, Capezzone contro Romano Prodi: "Dice cose terribili. Ci fa schifo, chiaro?"

24 febbraio 2025 a

"Non so se è una buona notizia, ma ti dico una cosa: l'Unione europea non funziona da 15 anni, e non per colpa di Trump, Musk o Vance e di tutti quelli che voi considerate dei Satana da esorcizzare". Ospite di Giuseppe Brindisi a Zona Bianca, su Rete 4, Daniele Capezzone affronta a muso duro il dem Emanuele Fiano, il giornalista Antonio Caprarica e, in generale, la sinistra terrorizzata dal voto in Germania e dal boom della destra di AfD.

"Questa settimana - ricorda il direttore editoriale di Libero - è andato in tv un signore che si chiama Romano Prodi, che va molto rispettato, che ha detto una cosa terribile, nessuno l'ha interrotto e glielo diciamo qui: 'L'Europa funzionava quando la Germania e la Francia stavano davanti e l'Italia dietro'. Ecco, questa idea che ci devono stare Francia e Germania davanti e l'Italia dietro a molti di noi fa schifo, chiaro? Chiudo: il vostro Macron che avete applaudito si è mosso senza convocazione della Commissione Ue o del Consiglio europeo, non ci crede più nessuno all'Unione europea. Ormai sono dei parrucconi che viaggiano e voi applaudite".

E ancora, sulle elezioni tedesche: "Non appena va a votare una democrazia europea e gli si propone 'Macron', 'Viva l'Europa' o 'Ci vuole più Europa' quella posizione perde - tuona ancora Capezzone -. Volete fare pace con l'idea che un sacco di europei, senza essere nazisti o fascisti, vogliano un po' meno Europa, un po' più di controlli sui loro parlamenti nazionali e non vogliono un super-Stato sopra 27 paesi? E questo non deriva da Trump, Musk o Vance, finché non affronteremo questo problema resterete sorpresi a ogni elezioni".