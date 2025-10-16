Capezzone, "Appendino contro Conte?". M5s esplode, cosa pubblica il Fatto quotidiano

Due grandi fuochi sui giornali di oggi, spiega Daniele Capezzone aprendo la sua rubrica "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di Libero.

"Per un verso la situazione in Medio Oriente, con il rientro con il contagocce delle salme dei sequestrati morti. E Trump che dice a Israele: potete riprendere con le operazioni militari se Hamas verrà meno agli impegni presi. Ovviamente è una forma di pressione e di deterrenza. Ma sui giornali il clima non è certo pro-Trump", riflette il direttore editoriale di Libero.

In Italia dominano le polemiche sugli scontri dei pro-Pal in occasione della partita Italia-Israele a Udine, "con i giornalisti Rai nella bufera".

Politica interna, post-Toscana e pre-regionali in Veneto, Campania e Puglia. "C'è dibattito nel Movimento 5 Stelle, perché la vice di Conte Chiara Appendino dice che bisogna prendere le distanze dal Partito democratico. La cosa viene valorizzata da alcuni giornali e tenuta mezza e mezza dal Fatto quotidiano".

Ancora sul versante post-elettorale, "Matteo Salvini viene sentito da Tommaso Cerno sul Tempo e dice: 'hanno ragione i miedi dirigenti storici ma non getto la croce su Vannacci'. Il problema è che lo stesso Vannacci fa due interviste su La Stampa e Repubblica che non sembrano esattamente delle operazioni simpatia nei confronti della dirigenza leghista... Mentre il Corriere della Sera valorizza per un verso la candidatura di Luca Zaia in tutte le province del Veneto come capolista e la tentazione che ciclicamente ritorna di un modello Cdu-Csu, una forza nazionale e una forza più calata sui territori con sugli scudi i governatori".