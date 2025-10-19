Ranucci, spunta il video falso di Donzelli. FdI: "Ci penseranno gli inquirenti"

Un video falso con parole che Giovanni Donzelli non ha mai pronunciato. È quanto accaduto al deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia che ha raccontato su X l'accaduto: "Non so chi si sia messo a perdere del tempo così, ma trovo ignobile e pericoloso che qualcuno abbia creato un video con l'intelligenza artificiale completamente falso per attribuirmi dichiarazioni mai fatte sul grave attentato di cui è stato vittima Ranucci". Il filmato è stato realizzato con l'intelligenza artificiale e riguarda l'attentato subito dal giornalista Sigfrido Ranucci. "A individuare i responsabili penseranno gli inquirenti, in seguito alla denuncia che sto depositando. Non hanno niente da fare meglio che spargere odio e menzogne".

A prendere la parola e denunciare il tutto anche Augusta Montaruli. Il vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera ha aggiunto che "è vergognoso che un video fake nel quale si vede il nostro collega Giovanni Donzelli quasi 'legittimare' l'attentato a Ranucci sia rilanciato da un canale social legato al capogruppo del Movimento 5 Stelle Riccardo Ricciardi".