Ranucci, spunta il video falso di Donzelli. FdI: "Ci penseranno gli inquirenti"

Un video falso con parole che Giovanni Donzelli non ha mai pronunciato. È quanto accaduto al deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia che ha raccontato su X l'accaduto: "Non so chi si sia messo a perdere del tempo così, ma trovo ignobile e pericoloso che qualcuno abbia creato un video con l'intelligenza artificiale completamente falso per attribuirmi dichiarazioni mai fatte sul grave attentato di cui è stato vittima Ranucci". Il filmato è stato realizzato con l'intelligenza artificiale e riguarda l'attentato subito dal giornalista Sigfrido Ranucci. "A individuare i responsabili penseranno gli inquirenti, in seguito alla denuncia che sto depositando. Non hanno niente da fare meglio che spargere odio e menzogne".
A prendere la parola e denunciare il tutto anche Augusta Montaruli. Il vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera ha aggiunto che "è vergognoso che un video fake nel quale si vede il nostro collega Giovanni Donzelli quasi 'legittimare' l'attentato a Ranucci sia rilanciato da un canale social legato al capogruppo del Movimento 5 Stelle Riccardo Ricciardi".
Donzelli contro Schlein: "Così denigra l'Italia""Non solo si susseguono dichiarazioni fuori luogo, fuori misura, offese, ma pur di attaccare Giorgia Meloni si mina...
"Non è una burla - ha tuonato -, non è una presa in giro ma si tratta di attribuire al responsabile nazionale dell'organizzazione di Fratelli d'Italia parole gravissime che mai avrebbe pronunciato né pensato. Un modo vile per animare odio politico giocando sporco, come troppo spesso accade e senza rendersi conto che tutto ha un limite e che, in questo caso, è stato abbondantemente superato".
Il video che circola sui social sull’Onorevole Giovanni Donzelli è falso ed è stato creato con l’intelligenza artificiale. Quando mancano gli argomenti, qualcuno ricorre ai contenuti fake per inquinare il dibattito politico. pic.twitter.com/CXzN96wyft— Fratelli d'Italia Brindisi (@FdI_Prov_BR) October 19, 2025