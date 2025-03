Zelensky ricoperto di insulti da Heather Parisi: "Pagliaccio travestito da presidente, un pazzo"

01 marzo 2025 a

Dopo le bordate di Donald Trump, Volodymyr Zelensky costretto a incassare anche quelle di... Heather Parisi, la quale torna a far discutere per alcune controverse frasi date in pasto al pubblico all'indomani del rovinoso showdown che si è consumato nello Studio Ovale della Casa Bianca nel giorni in cui i due presidenti avrebbero dovuto firmare l'accordo sulle terre rare, crocevia fondamentale per l'Ucraina per non perdere l'appoggio degli Usa nella guerra contro la Russia.

Heather Parisi, che ormai da anni sfrutta i social per commentare i principali eventi della politica internazionale, ha condiviso il suo - peculiare - pensiero su un episodio che, nel bene o nel male, entrerà nei libri di storia: "Da Americana trovo disgustoso che un pagliaccio travestito da presidente venga nell'Oval Office a dire quello che l'America sentirà nel futuro", ha premesso sparando subito ad alzo zero.

E ancora: "Non voglio più che un solo centesimo dei tax payers Americani finisca nelle tasche di quest'uomo. Non voglio più che una sola vita Ucraina sia sacrificata con la complicità del mio paese per la stupidità di questo dittatore. Se gli europei, e gli Italiani con loro, vogliono continuare a sacrificare sanità pubblica, pensioni, il loro welfare e il futuro dei loro figli per un pazzo, lo facciano da soli. Good luck with that!", ha concluso una brutale Heather Parisi. Già, altre frasi controverse, dopo quelle che ci ha consegnato negli ultimi anni in particolare su Covid e vaccini.