Vauro Senesi, parole sconcertanti: "Papa Francesco più comunista della Schlein, prego per lui"

04 marzo 2025 a

a

a

È ateo, ma prega per la guarigione di Papa Francesco. È di sinistra, spiega, anzi il Pontefice è più comunista di Elly Schlein. Vauro Senesi è un fiume in piena. Il vignettista, con un post sui social, ha dedicato un pensiero al Pontefice, auspicandosi che il Signore prenda in considerazione la supplica di chi crede che la religione sia l'oppio dei popoli. "Non so se Dio prenderà in considerazione la preghiera di un ateo comunista ma Papa Francesco ha chiesto di pregare per lui e io lo farò", ha spiegato il designatore. "Ci sono atei che vivono l'ateismo come una religione piena di dogmi e quindi pensano sia vietato pregare. Io sono ateo proprio perché non amo dogmi, obblighi e formule. La preghiera l'ho fatta ed era un pensiero, un credo", ha poi aggiunto.

La devozione al Papa è giustificata anche dallo stesso approccio in politica estera. "È l'unico che ha il coraggio di parlare di pace e di denunciare i responsabili delle guerre, a partire dalle industrie delle armi - ha spiegato in un'intervista rilasciata alla Stampa -. Lottare per la pace è prioritario e penso che quella del Papa sia l'unica voce autorevole che si sta levando contro questa sottocultura bellicista e guerrafondaia che trova un coro unanime nell'informazione anche laica. Quindi spero che quella voce continui a parlare il più possibile. Poi, è ovvio, è un uomo di 88 anni - ha proseguito - ma la sua è una voce importante e ha un senso pregare per lui".

"Venga in Aula e dica quel che sa": Trump fa delirare il Pd su Giorgia Meloni

Infine, un pensiero anche alla segretaria del Pd. La leader del Nazareno viene giudicata da Vauro troppo poco di sinistra. In questo senso il vignettista si considera più rosso della dem: "Fra me e il Papa non lo so, ma so che sicuramente Elly Schlein è la meno comunista di tutti noi".