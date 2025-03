Cruciani travolge e zittisce la dem Malpezzi: "Perché di solito com'è?"

Roberto Tortora 07 marzo 2025 a

La politica estera sempre più aggressiva di Donald Trump sta spaccando l’Europa, e di conseguenza anche l’Italia, in due fazioni. C’è chi lo sostiene e chi vede in lui un pericolo per la stabilità del Vecchio Continente, schiacciato a est anche dalla Russia. Se ne parla a Dritto e Rovescio, talk di approfondimento politico di Rete4 e condotto in prima serata da Paolo Del Debbio.

Ospite in studio, tra gli altri, Giuseppe Cruciani, giornalista e speaker radiofonico de La Zanzara su Radio 24. Quest’ultimo non ci sta a sostenere le prese in giro e lo sminuire una figura così importante e potente come il presidente degli Stati Uniti e non crede che l’Europa possa, in questo momento, avere una posizione di predominio.

Cruciani dice: "Smettiamola di parlare in questo modo e di trattare le persone con cui dobbiamo negoziare in ogni modo, e con cui dobbiamo trovare un accordo, come dei miserabili, perché alla fine tanto quella sarà la soluzione. L'unica soluzione possibile è anche a discapito dell'Ucraina, delle ambizioni dell'Ucraina, è quello che avverrà".

"In questo momento - prosegue Cruciani - l'Ucraina la guerra l'ha persa o comunque non ha la possibilità di vincerla, la pace si fa così, le tregue si fanno così. Non è che si fanno sull'acqua, non è che si fanno sperando nell'intervento dell'Europa, che è un intervento che non c'è mai stato".

Inorridisce Simona Malpezzi, ex-sottosegretario di Stato ai rapporti con il Parlamento nei governi Conte II e Draghi: "Io sposterei il termine Ucraina a qualsiasi altro Stato, Cruciani lei sta dicendo che se ce n'è uno più forte, il più forte vince". Cruciani non fa una piega: "Perché di solito com'è? Come funziona?". La senatrice Pd la chiude così: "Le segnalo che negli ultimi 75 anni almeno qua non è successo così, lei sta dicendo che va bene che il più forte debba prevaricare e non è così".