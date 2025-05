Leone XIV, parla il medico: "Stato di salute? In buona forma"

L'emozione sarà stata sicuramente tanta per Robert Francis Prevost. Eppure a primo impatto Leone XIV "è sembrato un Papa assolutamente in buona forma fisica, attivo". E anche "dal volto si evidenzia serenità interiore, un aspetto molto importante per la salute perché vuol dire che non è stressato, quindi verosimilmente non ha tutti i fattori cardiovascolari di rischio legati allo stress". A dirlo Giorgio Sesti.

Il docente di Medicina interna dell’università Sapienza di Roma ha analizzato le diverse immagini del nuovo Papa riscontrando che "oltre a evidenziare la sensibilità del Pontefice", queste "sottolineano anche il buono stato di salute: metteva dei sacchetti per arginare l’acqua, c’era stata un’alluvione in Perù, nella zona dove era vescovo. Con le gambe in mezzo all’acqua aiutava la popolazione a fare argine con i sacchi di sabbia. Questo mostra che l’attività fisica, anche pesante, non lo spaventa".