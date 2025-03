Napoli si ribella a Saviano: lo striscione contro Gomorra

08 marzo 2025 a

Come diceva il grande Totò: «Ogni limite ha una pazienza». E quella dei cittadini perbene è finita ieri mattina, quando all’ingresso di uno dei tanti vicoli che portano ai Quartieri Spagnoli sono comparsi due striscioni. Il primo recita: «Speculative riprese, imperdonabili offese». E il secondo: «Ciak si gira, sempre Napoli di mira». Le rime baciate saranno pur traballanti, ma è il significato che conta: gli abitanti di uno dei rioni storicamente più infiltrati dalla camorra non vogliono più saperne di Roberto Saviano e della sua epopea omerica con Genny Savastano e Ciro Di Marzio. Che non sono mica Ettore e Achille, ma più modestamente la rappresentazione disperata e disperante della camorra partenopea declinata in salsa Sky Studios-Cattleya.

«Jatevenne, nun ve vulimm cchiu», urlano in dialetto i profili Facebook sotto un video che, in poche ore, ha raccolto centinaia di apprezzamenti. A parlare è un improvvisato portavoce dei Quartieri Spagnoli, Massimo Grillo. Che spiega: «Si vocifera che la serie tv Gomorra voglia fare delle riprese ai Quartiere Spagnoli. (...) I casting sono ammessi per i ragazzi dai quindici ai diciotto anni».