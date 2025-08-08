Cicalone, altra aggressione a Napoli: per la collaboratrice finisce male

"Ritorno a Napoli, nuova aggressione. Nonostante avevo io in mano una videocamera si è scagliato contro Evelina in quanto donna". Lo youtuber romano Simone Cicalone, diventato noto grazie ai video in cui mostra episodi di criminalità nelle stazioni metropolitane di tutto il Paese, è incappato in un'altra disavventura nel capoluogo campano. Come ricorda lui stesso nelle sue storie su Instagram, questa volta la vittima è stata la sua collaboratrice, che si stava occupando di filmare il tutto.

Come detto, Simone Cicalone era già stato aggredito a Napoli. "Non avevamo ancora iniziato le riprese. Prima è venuta una persona che ci ha detto: ‘Qui non fate niente’. Poi subito dopo è sbucata un’altra persona con la maglietta mimetica", aveva raccontato intervistato da Repubblica. "Mi hanno colpito con un pezzo di legno. Mi sono difeso con lo spray al peperoncino", ha aggiunto lo youtuber.