Wanna Marchi intercettata: "L'ha fatto davanti a me. Porco, devi morire", insulti a Lacerenza

12 marzo 2025 a

a

a

Quando è troppo è troppo, anche per Wanna Marchi che in vita sua ne ha viste parecchie. Nelle carte dell'inchiesta milanese sul giro di droga ed escort alla Gintoneria di via Napo Torriani, che ha portato ai domiciliari il titolare Davide Lacerenza, il factotum Davide Ariganello e la ex compagna di Lacerenza, Stefania Nobile figlia proprio della ex tele-imbonitrice, ci sarebbero intercettazioni decisamente piccanti.

Conversazioni "rubate" dagli inquirenti che, come sottolinea Dagospia, peraltro confermerebbero come i rapporti tra Wanna (non indagata) e l'ex "genero" Lacerenza fossero ai minimi termini, per usare un eufemismo.

"Droga ed escort? Ecco la vertià". Davide Lacerenza, la difesa choc della fidanzata 18enne

Il problema sono gli eccessi spesso ostentati dall'imprenditore, diventato una piccola star su TikTok grazie ai video in compagnia di belle e giovanissime ragazze, bottiglie di champagne "sciabolate", fiumi di alcol e stati "di alterazione" esibiti anche a La Zanzara su Radio 24, dov'era spesso ospite di Giuseppe Cruciani.

Eccessi messi in mostra anche davanti alla Marchi, furiosa. Parlando con l'altro suo figlio, l'antiquario Maurizio Nobile, Wanna ha confessato di aver insultato a più riprese Lacerenza: una sera, davanti a tal Nicola, "sai quello dei panettoni", il titolare della Gintoneria tira fuori "dalle tasche" la cocaina e "l'ha fatta davanti a me". A quel punto, la madre di Stefania Nobile esplode: "Io ho avuto una crisi Maurizio, mi son messa a piangere, proprio ho detto no, questo io non me lo merito, no, questo no".

"Sarebbe venuta con me": Gintoneria, Corona imbarazza Bianca Berlinguer | Video

Fino a travolgere "Davidone": "Gli ho detto ti dovresti vergognare meriti solo la morte, devi morire, porco, davanti a tutti ho detto". Quindi la profezia, già emersa nei primissimi giorni dopo i domiciliari comminati a Lacerenza, Stefania e Ariganello: "Io credo che, arriverà una notizia uno di 'sti giorni vedrai. Arriverà la polizia, li arresteranno tutti. Perchè lui addirittura si porta dietro […] lo spacciatore è sempre lì".