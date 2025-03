Versace, lascia Donatella. Vitale il nuovo direttore creativo. Rumors: cosa c'è dietro

13 marzo 2025 a

Nuovo scossone nell'alta moda italiana e internazionale. Donatella Versace lascia la direzione creativa di Versace, al su posto arriva Dario Vitale da Miu Miu. Il nuovo chief creative officer si dice "onorato" di entrare nella maison creata da Gianni Versace, scomparso tragicamente nel luglio del 1997, ucciso nella sua casa di Miami.

"C'è in questa maison un'eredità che è un lessico orgoglioso e inconfondibile da investigare, un patrimonio che ha attraversato i decenni e la storia della moda, verso cui sento una grande responsabilità unita al desiderio di costruire insieme un nuovo inizio", spiega Vitale. Quindi rivolge un sincero ringraziamento a Donatella "per la fiducia e l'instancabile lavoro con cui ha custodito e fatto evolvere questo brand che è oggi Versace. È un privilegio contribuire alla crescita futura di Versace e al suo prestigio attraverso la mia visione, esperienza e dedizione".

Versace, aggiunge il ceo del brand Emmanuel Gintzburger, "è ciò che è oggi grazie a Donatella e alla passione che ha messo nel suo ruolo ogni giorno per quasi trent'anni. I valori universali che rappresenta e il suo amore per una creatività senza compromessi hanno reso Versace molto più di un brand o un'azienda. Lavorare al suo fianco è stato un privilegio e un piacere incredibili. Ho fiducia nell'azienda e nel suo posizionamento attuale, poiché siamo ben preparati per scrivere questo nuovo capitolo di Versace".

Commoventi le parole di addio di Donatella, che compirà 70 anni a maggio: "Sostenere la prossima generazione di designer è sempre stato importante per me. Sono entusiasta che Dario Vitale si unisca a noi e non vedo l'ora di guardare Versace attraverso nuovi occhi. Voglio ringraziare il mio incredibile team di design e tutti i dipendenti di Versace con cui ho avuto il privilegio di lavorare per oltre tre decenni. È stato il più grande onore della mia vita portare avanti l'eredità di mio fratello Gianni - ha detto - Lui era il vero genio, ma spero di avere un po' del suo spirito e della sua tenacia. Nel mio nuovo ruolo di chief brand ambassador, rimarrò la più appassionata sostenitrice di Versace, che è parte del mio Dna ed è sempre nel mio cuore".