Nicola Fratoianni farnetica contro Meloni: "Vergogna, delirio, ha condannato l'Italia"

"Approvando le spese militari al 5% del Pil la presidente del Consiglio ha firmato una condanna per il nostro Paese , ha condannato il nostro Paese a vedersi smantellato lo stato sociale, i servizi universali, a cominciare dal diritto alla salute e all'istruzione - ha tuonato il leader di Avs -. Sono quasi 60 miliardi di euro che ogni anno dovremo sborsare per comprare bombe , armi, sistemi tecnologici di difesa ed offesa. Mentre con soli 10 miliardi all'anno - prosegue il leader di SI - potremmo rendere gratuito il sistema d'istruzione dall'asilo all'università o potremmo con 10 miliardi assumere 90mila medici, 10 miliardi sarebbero sufficienti per assumere 180mila ricercatori cioè coloro che costruiscono il futuro di un Paese. Per le future generazioni e per i futuri governi è una scelta disastrosa , è una scelta vergognosa ed è una scelta che dobbiamo contrastare in ogni modo".

"Meloni è la campionessa del patriottismo, dice che è patriota ogni volta che apre bocca e che il suo punto di riferimento è l'interesse nazionale sta devastando - ha proseguito Fratoianni - l'interesse nazionale e in realtà sta curando l'interesse nazionale di Trump, perché tutti questi soldi ed è bene che gli italiani lo sappiano sono non solo soldi buttati che sottraiamo a voci fondamentali ma sono soldi che andranno a ingrassare le tasche delle multinazionali delle armi americane. Perché le armi che ci prendiamo a comprare le compriamo dagli americani. Come ha dimostrato il premier spagnolo Sanchez, si può tenere la schiena dritta e si può fare l'interesse nazionale anche senza definirsi patrioti in ogni occasione".

Poi la profezia dai toni macabri: il memento mori. "Questa decisione della destra - ha concluso Fratoianni - la pagheranno i cittadini italiani, la pagheranno le persone che non si possono curare, e che già oggi a milioni rinunciano alle cure, la pagheranno i giovani che continueranno a fuggire da questo Paese, la pagheranno i lavoratori e lavoratrici che hanno salari spesso inchiodati mentre aumentano il costo della vita o salari da fame quando il loro lavoro è un lavoro povero, la pagheranno i pensionati al minimo. È un delirio, si devono fermare".