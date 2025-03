Gintoneria, Del Debbio imbarazza la ragazza immagine: "La serata continua a letto?"

Roberto Tortora 14 marzo 2025 a

a

a

Lo scandalo Gintoneria ha fatto saltare il tappo, non di una delle tante bottiglie di champagne costosissime che si servivano lì dentro, ma di un certo “vivere” della notte milanese dei più ricchi. La gip di Milano, Alessandra Di Fazio, ha convalidato il sequestro preventivo d'urgenza di oltre 900mila euro, disposto dalla pm Francesca Crupi nell'inchiesta del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf. Al centro sia la Gintoneria sia il privé La Malmaison.

Ma cosa accade davvero all’interno di questi locali? C’è spaccio di droga? C’è sfruttamento della prostituzione? Di questo si parla a Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento di Rete4 condotto da Paolo Del Debbio.

Wanna Marchi, intercettazione choc: "Davanti a me! Porco, devi morire", insulti a Lacerenza

In studio interviene una delle tante ragazze immagine che frequentano sia la Gintoneria che altri locali della movida milanese. Si chiama Laura, ha 27 anni, e smentisce che le ragazze immagine siano obbligate a far sesso con i clienti: “Ormai saranno anche 10 anni che frequento questo ambiente, è super bello, non c'è niente di male. I locali, in generale, li frequento da tanto tempo, non c'è solo la Gintoneria e non bisogna fare di tutta l'erba un fascio, anche perché è un lavoro bello, divertente, che ti mette a contatto con le persone”.

Del Debbio pone una serie di quesiti: “Li frequenti per diletto o per lavoro? Saresti una ragazza immagine? E cosa fa una ragazza immagine?”. Laura non si nasconde: “Li frequento anche per lavoro, perché mi piace molto, sono esattamente una ragazza immagine, sto col cliente, sto ai tavoli, ballo, mi diverto. Nessuna ragazza è assolutamente obbligata a fare niente, non ha obblighi, se decide di continuare una serata lo fa perché piace a lei, perché è una sua idea, è una scelta della ragazza”. Del Debbio, infine, stuzzica: “La serata può continuare anche in un letto?”. Laura nega: “A me non è mai capitato, però se la ragazza lo decide lo fa lei, non è obbligata”.