Selvaggia Lucarelli-Enrico Mentana, volano stracci: "Vergognatevi!", "Ci devi delle scuse"

Botta e risposta tra Selvaggia Lucarelli ed Enrico Mentana. A iniziare lo scontro l'opinionista, protagonista - suo malgrado - di un passaggio dello spettacolo teatrale di Fabrizio Corona. L'ex re dei paparazzi si è cimentato in un ballo romantico con un cartonato della Lucarelli, con tanto di bacio e parecchi insulti contro la firma del FAtto Quotidiano. Ed è stato proprio un video della scena l'oggetto della lite Lucarelli-Mentana. La giudice di Ballando con le Stelle mostra in una storia Instagram un articolo del sito di La7 in merito allo spettacolo di Corona e attacca: "Vergognatevi".

A corredo, però, sbaglia tag. Invece di taggare il sito di La7, tagga il profilo del "TgLa7", quello diretto da Enrico Mentana. Da lì la piccata risposta del giornalista: "Nel mio tiggì non ci siamo mai occupati della vicenda. Capisco lo stress, almeno le scuse sarebbero doverose". Immediata la contro-replica: "Caro direttore, ho taggato il tg anziché La7. Bastava segnalarmelo e magari dirsi dispiaciuto perché il sito della 'sua' tv offre spazio a questo schifo, anziché fare il post parlando di mio 'stress' (perché si sa, noi donne siamo anche un po' isteriche".

Una polemica, la loro, che si è chiusa quasi subito: "Io ed Enrico Mentana - ha spiegato Lucarelli in una storia Instagram - ci siamo sentiti al telefono e ci siamo chiariti. Ho taggato per errore il tg de La7 (era il sito), lui ha provato a contattarmi ma aveva un mio vecchio numero. È stato molto affettuoso e non ci sono strascichi di alcun tipo".