Fabrizio Corona, la sparata: "Mi faccio seppellire con 3 milioni di euro"

Nelle ultime ore, contro di lui è piovuta la nuova accusa di Federico Monzino , il pr milanese e amico della Ceretti che ha rivelato di aver ricevuto dalla modella gli audio, per poi passarli proprio a Corona. Ora Monzino aggiunge: "Ho dato le chat a Fabrizio Corona per mille euro e il numero di un pusher per comprare cocaina ". Insomma, una storiaccia sempre più storiaccia, da qualsiasi lato la si guardi.

E in tutto ciò, come sempre, Corona ci sguazza. Ma non è tutto. Infatti, rilanciata da Dagospia, filtra anche un'anticipazione di un'intervista che l'ex re dei paparazzi ha rilasciato a Claudio Sabelli Fioretti per D. Intervista in cui, come al solito, la spara grossissima. Parla della sua morte e afferma: "Mi farò seppellire con tre milioni di euro. Non posso stare senza soldi, nemmeno da morto". Nel caso, un clamoroso spreco di denari...