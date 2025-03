Michele Serra in piazza, l'appello ai politici: "Dovete essere stupidi come la gente che è qui"

15 marzo 2025 a

Compagni confusi a Piazza del Popolo, dove si tiene "Una piazza per l'Europa", la manifestazione lanciata da Michele Serra e Repubblica per la Ue. Tutti presenti, da sinistra, a parte i grillini. Poche idee e ben confuse. E lo dimostra in modo plastico proprio Michele Serra con l'intervento con cui ha aperto la lunga manifestazione. "Siamo in tanti e siamo diversi, e non può che essere così una piazza europea. In un mondo in frantumi una piazza che unisce persone con idee diverse è uno scandalo, e questo scandalo si chiama democrazia, non è molto di moda ma è la democrazia", ha tuonato la firma di Rep. Insomma, un'accozzaglia in piazza.

E ancora: "Siamo in tanti perché siamo popolo. Siamo in tanti e siamo diversi. Diamoci una mossa perché altrimenti rischiamo di credere che la sola bandiera che ci resta da sventolare è la carta di credito. Quella è la bandiera di Trump e del suo governo di miliardari".

Poi si rivolge ai politici presenti (ma non sul palco), da Elly Schlein a Carlo Calenda. "Ai politici che sono qui dico: siete troppo intelligenti. Cercate di essere più stupidi come questa piazza che non sa cosa fare ma cerca di farlo lo stesso", afferma Michele Serra tra gli applausi. Tra complesso di superiorità e rese preventiva, "stupidi come questa piazza". Serra riprende: "Cercate di parlarvi e ascoltarvi", afferma rivolgendosi sempre ai politici presenti. "Noi siamo qui perché la nostra speranza ci ha impedito di stare a casa". Ah, ecco.

Non poteva mancare l'affondo contro Donald Trump: "Diamoci una mossa, perché altrimenti rischiamo di credere che la sola bandiera che ci resta da sventolare sia la carta di credito. Quella è la bandiera di Trump e del suo governo di miliardari. Gente convinta che ricostruire Gaza rasa al suolo sia una questione immobiliare, non un'urgenza umana. Poveri loro, che con tutti quei quattrini non possono comperare niente che non sia altri quattrini", conclude Michele Serra, in un tripudio simil-populista. Pensa un po' che nemesi...