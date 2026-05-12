Garlasco, Gianluigi Nuzzi: "Confessione di Sempio? No, appunti per Quarto Grado"

Il biglietto, recuperato dai rifiuti e con scritto "assassino", di Andrea Sempio sarebbe stato spiegato dall'indagato attraverso un audio. Quest'ultimo è stato trasmesso in esclusiva dalla trasmissione di Canale 5 Dentro la Notizia. L'aveva mandato lo stesso 38enne a Gianluigi Nuzzi . Il vocale ripercorre i passaggi citati nella 'scaletta' dell'appunto sequestrato nella spazzatura e finito nelle carte dell'accusa sul caso Garlasco.

"Lui mi aveva mandato un audio " per rispondere alla domanda 'Quando hai saputo delle accuse (nel 2017, ndr) cosa è successo, puoi descrivere minuziosamente quei momenti?', ha detto Nuzzi, sottolineando come in quell'audio "guarda caso ritroviamo esattamente le parole di quell'appunto: la scaletta di una risposta a un giornalista".

"Io mi ricordo quando è cominciato il tutto - si sente dire a Sempio - Era una mattina, stavo uscendo dalla cucina, vado verso la sala e di punto in bianco compare la mia faccia sul televisore. Una foto presa da una serata tra amici, allegro, sorridente con scritto sotto 'Andrea Sempio indagato' e nello stesso momento tutto di colpo il cane inizia ad abbaiare come un matto e inizia a correre per casa. Fuori partono delle urla, si sentono dei colpi contro il cancello di casa, inizia a squillare il campanello continuamente, tipo sirena, poi mio padre ha dovuto staccarlo perché era un continuo. E dalla finestra che dà che dalla sala da fuori, io vedo tutta questa folla di gente davanti al cancello tutti i pigiati che spingono contro il cancello e chiamano il mio nome".