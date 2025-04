Francesco, il prossimo papa? Chi sono gli italiani favoriti

Morto un papa se ne fa un altro. É sempre stato così in quella che è a tutti gli effetti la più antica istituzione al mondo. Ma chi sono i "papabili" a prossimo vescovo di Roma? La lista è lunga. E ci sono anche degli italiani. Come da tradizione, quelli nati nella Penisola sono numericamente il gruppo più forte nel Collegio dei Cardinali. Ma non sono sempre favoriti. Tra i può quotati c'è Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, molto vicino alla Comunità di Sant'Egidio. Uomo chiave di Jorge Bergoglio in missioni delicate come quella per la pace tra Mossa e Kiev. In questo senso, Zuppi incarnerebbe un mix tra modernità e radicamento ecclesiale.

Un altro nome molto quotato è quello di Pietro Parolin. Si tratta dell'attuale Segretario di Stato vaticano, esperto diplomatico e figura centrale nei rapporti internazionali della Santa Sede. Poi c'è Pierbattista Pizzaballa, bergamasco, patriarca latino di Gerusalemme, con una profonda conoscenza del Medio Oriente. Infine, una figura di maggiore esperienza: Ferdinando Filoni. In passato, è stato prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli e nunzio in Iraq, appartenente a un’ala più conservatrice.