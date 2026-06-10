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Mario Borghezio querela La7: "Mi spiace, Urbano Cairo dovrà pagare"

mercoledì 10 giugno 2026
Mario Borghezio querela La7: "Mi spiace, Urbano Cairo dovrà pagare"

1' di lettura

Mario Borghezio querela La7 per quanto andato in onda a DiMartedì. "Smentisco la notizia falsa con cui ieri su La7, nella trasmissione di Floris, mi è stata falsamente attribuita l'appartenenza ad Avanguardia nazionale". Afferma l'ex deputato ed ex europarlamentare della Lega, già cofondatore del Patto per il Nord e ora sostenitore di Roberto Vannacci e iscritto a Futuro nazionale. "Ho già dato disposizione all'avvocato Mauro Anetrini, del foro di Torino, di presentare querela - aggiunge -. Mi spiace soltanto che il dottor Cairo dovrà risarcire". 

Avanguardia Nazionale è stato infatti un movimento extraparlamentare neofascista. A fondarlo, nel 1960, Stefano Delle Chiaie. Borghezio partecipò ai funerali di Delle Chiaie nel settembre del 2019, definendo il fondatore di Avanguardia Nazionale un "soldato politico". 

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Ad oggi Borghezio ha aderito al nuovo partito dell'ex generale Vannacci. "Il generale è diventato il punto di riferimento di chi, anche nell’area del non voto, vede in lui un’alternativa per tornare alla politica pulita e responsabile, affidabile - sono state le parole dell'ex europarlamentare -. Vannacci ha un senso sacro della patria e della politica, una concezione simile a quella di un grande visionario come Charles De Gaulle". È stato lo stesso Borghezio, in nome di Vannacci, a fare visita all'ospedale Molinette ai due poliziotti ricoverati dopo gli scontri del 31 gennaio con gli antagonisti a Torino, consegnando, da parte dell'ex generale, alcune specialità dolciarie tipiche del Piemonte.

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