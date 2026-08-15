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Ranucci, "chi vuole candidarlo": tam tam impazzito a un anno dalle elezioni

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sabato 15 agosto 2026
Ranucci, "chi vuole candidarlo": tam tam impazzito a un anno dalle elezioni

1' di lettura

Sigfrido Ranucci in politica? Secondo quanto trapelato dall'inchiesta sull'attentato ai danni del giornalista, che vede indagato come unico mandante il faccendiere Valter Lavitola, lo scopo del tentato assalto sarebbe stato proprio quello di favorire l'ascesa politica del conduttore di Report. E ora ci sarebbe davvero qualcuno che starebbe cercando di capire se candidarlo oppure no alle prossime Politiche. Stando al Messaggero, l'ipotesi starebbe sfiorando il Movimento 5 Stelle, nonostante il leader pentastellato Giuseppe Conte non si sia mai esposto più di tanto per difendere Ranucci, sia dalle parti del Partito democratico di Elly Schlein. In ogni caso, dalla parte del giornalista ci sarebbe sicuramente la parte più grillina e movimentista dei 5 Stelle.

In realtà, però, si tratta solo di ragionamenti per ora. Non è ancora chiaro infatti se il conduttore possa rappresentare davvero un asset elettorale. Conte a parte, non si sono mai sbilanciati in difesa di Ranucci nemmeno i riformisti dem. Se da una parte qualcuno considererebbe conveniente candidare uno dei nemici più forti di Palazzo Chigi per la difficile battaglia del 2027, dall'altra c'è chi invece starebbe già pensando alle controindicazioni che l'arruolamento di un personaggio come Ranucci potrebbe avere. Il rischio è che, passata quest'ultima tempesta, in pochi si ricorderanno di lui. 

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