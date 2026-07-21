Enzo Iacchetti, un violento delirio: "Voglio veder morire il ministro della Sanità. E Mer***Melone..."

Enzo Iacchetti replica Enzo Iacchetti. Il conduttore televisivo si è reso protagonista dell'ennesimo attacco al governo Meloni. E, come nella sua celebre ospitata a È sempre Cartabianca da Bianca Berlinguer, si è servito ancora del termine "stronz***". Questa volta l'insulto è stato pronunciato durante un incontro pubblico tenutosi a Pratovecchio, in provincia di Arezza in occasione della rassegna "Naturalmente Pianoforte". E il bersaglio è stata Ursula von der Leyen. Secondo Iacchetti bisognerebbe evitare di dare i nostri soldi perchè "servono per fare la nostra Italia meglio di com’è adesso. Adesso è uno schifo”.

Ma non finisce qui. Il personaggio televisivo ci tiene a rimarcare la sua appartenenza da "militante comunista", aggiungendo: "Non trovo assolutamente che sia un’offesa perché, al di là delle milioni di persone che ha ucciso Stalin, io non ho mai più conosciuto un delinquente che facesse parte del Partito Comunista”. Naturalmente Iacchetti si è dimenticato di alcuni personaggi storici del calibro di Tito, Mao Zedong, Pol Pot, Ceausescu, Fidel Castro, Che Guevara e Kim Il-sung. Ma tant'è.