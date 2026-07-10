Paolo Mieli, la bomba: "Ero a cena con Lavitola e Ranucci. Ecco cosa ho capito"

Si parla dell'attentato a Sigfrido Ranucci durante la puntata di In Onda dove emergono contorni sempre più sospetti sulla vicenda. E, in particolare, sui rapporti tra il conduttore di Report e Valter Lavitola , per i pm mandante dell'esplosione. A intervenire su La7, Paolo Mieli . Il giornalista, però, prima di parlare vuole fare una premessa: "Prima di parlare devo chiarire che dopo quell'attentato io era a cena in quella pescheria con Ranucci e con Lavitola. Ranucci lo conosco da 20 anni, mentre Lavitola l'ho conosciuto di recente".

Poi, tornando alla sera della cena: "Mi ha portato là una carissima amica, una professionista di altissimo livello". Da qui la rivelazione: "Ho potuto vedere con mano che Ranucci e Lavitola sono due amiconi, sono due persone che si fidano l'una dell'altra e che sono amici da gran tempo". E ancora: "Andando avanti, vedendoli in occasioni successive, ho capito una cosa: Lavitola si era messo in mente di fare un partito politico. Non avevo però capito che pensava a Ranucci come leader". Non a caso aveva affidato anche diversi sondaggi...