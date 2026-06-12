Travaglio terrorizzato dai 250 milioni si aggrappa alle copie: panico al Fatto

Da qui il ricordo degli anni dell'esordio: "Quando il Fatto nacque, nel 2009, era in fondo alla top ten: ora è il terzo quotidiano generalista dietro Corriere e Repubblica, il quinto in assoluto contando Sole 24 Ore e Gazzetta dello Sport. Un traguardo esaltante, che ci avvicina alla soglia di sicurezza di quota 100mila. Possiamo dirlo forte perché il merito è solo in minima parte di noi giornalisti del Fatto: eravamo gli stessi l’anno scorso, coi nostri pregi e difetti, eppure voi lettori eravate un quinto in meno". Ecco allora che Travaglio mostra tutto il suo sentimentalismo nei confronti dei lettori: "Il merito è dei 52mila che sono rimasti e dei 10mila che si sono aggiunti. È grazie a voi se siamo riusciti a rifiutare il finanziamento pubblico (a noi spettavano per legge 732mila euro), che gli altri continuano a incassare, almeno finché non sarà abolito". Ed è sempre - aggiunge - "grazie a voi se affrontiamo più serenamente la guerra esistenziale che ci ha dichiarato il duo Cipriani&Minetti, con gran stuolo di boccaloni volontari. Alcuni lettori ci invitano a 'stare attenti', a 'non metterci contro anche il Quirinale e i Pg di Milano': non possiamo accontentarli, essendo nati per dire le cose vere che gli altri non dicono, non per 'stare attenti'". Insomma, quando sono i giudici a mettersi contro il Fatto, difficile per Travaglio essere ancora manettari.