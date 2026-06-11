Mattia Tombolini, alla Camera spunta l'ex assistente condannato di Ilaria Salis

A Montecitorio una presenza che fa discutere. È primo pomeriggio del 10 Giugno (ieri, ndr) e Mattia Tombolini attraversa i corridoi della Camera, prendendo posto nella sala conferenze dove è in programma la presentazione del suo libro, Antifascismo Illegale. Giacca beige, t-shirt nera e un curriculum che negli ambienti della galassia antagonista non passa inosservato. Ex-assistente dell’europarlamentare Ilaria Salis, animatore del centro sociale romano Alexis, direttore editoriale di Momo Edizioni… e con una condanna in primo grado per diffamazione nei confronti dell’esponente di Fratelli d’Italia Marco Cossu.

È lo stesso Tombolini ad aprire l’incontro. “Non è solo un libro, è una mappa di quello che sta succedendo ora. Dall’Italia agli Stati Uniti, il dissenso viene riscritto come una minaccia”, afferma davanti a una platea tutt’altro che gremita. Tra i relatori figurano esponenti della sinistra politica e associativa: dal vicepresidente di Alleanza Verdi e Sinistra Marco Grimaldi al presidente dell’Anpi Gianfranco Pagliarulo, passando per la dem Chiara Gribaudo e la deputata M5S Gilda Sportiello.