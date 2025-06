"Ha maltrattato la madre"; Bossi Jr condannato

Riccardo Bossi è stato condannato ad un anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre. La sentenza di primo grado contro il primogenito del fondatore della Lega è stata pronunciata dal tribunale di Varese che ha accolto la richiesta del pm, An.

L’avvocato Federico Magnante, difensore di Bossi ha già annunciato il ricorso in appello. In verità, la madre aveva poi rimesso la querela e rassicurato il giudice che i rapporti con il figlio erano tornati sereni e che ogni possibile frattura famigliare era stata ricomposta. La donna aveva di fatto perdonato il figlio spiegando, la querela rimessa ha automaticamente fatto cadere l’accusa di lesioni, lasciando però aperta quella per maltrattamenti per la quale si procede d’ufficio. I fatti al centro del processo risalgono al 2016. Tra gli episodi contestati dalla procura a Bossi ci sono delle incessanti richieste di denaro, con scatti d’ira.