Elodie, Patty Pravo si sfoga: "Lasciamo stare"

Patty Pravo in difesa di Elodie. La cantante torna a parlare della collega e, questa volta, ne elogia le doti. "Elodie è una professionista, canta bene e fa il suo: lasciamo stare", risponde a coloro come Viola Valentino che hanno contestato l'esibizionismo dell'autrice di Pazza Musica. E pensare che qualche giorno fa Patty Pravo, ironizzando, aveva sottolineato una differenza tra lei e la giovane artista: "È molto brava ma alla sua età non ero così. Si fa vestire dagli altri, io ho fatto di me ciò che volevo. Oggi si fanno dire quello che devono indossare, ci vuole più personalità".

Intervistata dal Messaggero, la protagonista della musica italiana ammette di aver provato tutto, "Tutto. Anzi, una cosa no. La cocaina. Non mi è mai piaciuto l'uso che se ne fa, di quella sostanza. E non mi piacciono nemmeno le persone che la usano". Impegnata con i tour, l'artista dice di privare ancora un brivido: "Cantare per il mio pubblico: l'altra sera a Livorno c'erano 30 mila persone".