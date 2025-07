Elisabetta Franchi travolta dalle critiche per questa foto: "Basta!"

Sbagliare è umano, perseverare è diabolico. Ancora polemiche su Elisabetta Franchi. L'influencer, a poco più di un mese dall'episodio in cui ha investito un ciclista - lo aveva raccontato lei stessa sui social -, è tornata alla ribalta per via di una foto pubblicata mentre è alla guida, con un ciclista proprio davanti a lei. Ai follower più attenti non è sfuggita una certa somiglianza con il celebre precedente che l'ha vista protagonista: per fortuna, stavolta senza conseguenze. Ma lo scatto non è passato inosservato e ha riacceso le critiche.

"Tutto bene quel che finisce bene, mi dispiace. È la prima volta, non avevo visto il ciclista", aveva scritto lo scorso 20 maggio con tanto di foto allegata dell'uomo investito. Poi per fortuna, il ciclista non aveva riportato ferite gravi: "È stato dimesso, escoriato, niente di rotto", aveva rassicurato. Ma in molti hanno fatto notare un dettaglio tutt’altro che trascurabile: usare il telefono mentre si guida è vietato, e secondo diversi utenti è proprio questa l’origine dell’incidente.