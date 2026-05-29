Massimo Giannini a Piazzapulita, la rosicata per gli applausi a Meloni: "Di cosa è simbolo"

Assente infatti sia Elly Schlein che Giuseppe Conte . Salita sul palco di Roma, la presidente del Consiglio ha parlato della necessità di riformare radicalmente la burocrazia italiana. E non ha risparmiato critiche all'Unione europea, definita da lei "un gigante burocratico che troppo spesso ha sacrificato la competitività, la crescita strategica sull’altare di approcci ideologici e tecnocratici".

Il leader della Cgil, alla domanda di Giovanni Floris se se li meritasse, ha replicato: "Mi viene in mente la canzone di De Gregori, che diceva che 'Ogni fallimento ha bisogno della sua claque'. Il problema non è quelli che applaudono. Il problema è quelli che non applaudono, non ci sono e sono la maggioranza. Quelli che stanno male, che hanno visto peggiorare la loro condizione, che non arrivano a fine mese".