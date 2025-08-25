Perché Nietzsche continua a parlare di noi

«Vengo troppo presto, non è ancora il mio tempo». Così dice l’uomo folle che nella Gaia Scienza (1882) va al mercato e urla a tutti che «Dio è morto». Che in quel “folle” Friedrich Nietzsche veda sé stesso e che l’annuncio della morte di Dio costituisca il centro ideale del suo pensiero, è fin troppo evidente. Il Dio che per Nietzsche è morto, o che almeno è entrato ai suoi tempi in una profonda agonia, non è ovviamente solo il Dio dei credenti. Ad entrare in crisi è piuttosto, o più precisamente, l’intero ordine di valori e credenze che ha contrassegnato la civiltà cristiana (e della Grecia classica o “apollinea”). Mai profezia fu più vera, possiamo dire oggi, a 125 anni esatti dalla morte, avvenuta a Weimar, del grande filosofo tedesco (era nato a Rocken il 15 ottobre 1844). Lo attestano gli infiniti discorsi sulla “crisi” o sul “tramonto dell’Occidente” che hanno percorso buona parte del secolo scorso e che continuano ad essere il leitmotiv dei nostri anni in cui tutti sperimentiamo una profonda crisi di senso. Due elementi sono però da sottolineare nella riflessione nietzschiana: il ricondurre la crisi epocale che viviamo ai presupposti stessi su cui si è fondata la nostra civiltà, quasi che la sua stessa origine contenesse in sé i germi del suo futuro; la ricerca spasmodica di un’alternativa che non significhi una riattivazione di un’origine perduta o di valori “traditi”, ma che consista propriamente in una tensione dell’uomo verso un altro da sé, cioè verso il proprio “oltrepassamento”.

L’uomo, d’altronde, per Nietzsche è, «una corda tesa fra la bestia e il superuomo», come è scritto nel prologo di «V Così parlò Zarathustra (1885). Per quel che concerne il primo punto, egli è fin troppo chiaro: ad uccidere Dio, è scritto nello stesso aforisma 125 della Gaia scienza citato, siamo stati noi stessi, cioè noi tutti “cristiani” (poco importante se credenti o non).