Jannik Sinner, 80 minuti sotto al sole: scelta estrema per il colpaccio

“Ciao di nuovo, Jannik!”. Con questo messaggio Jannik Sinner è stato accolto sul Centrale della Caja Magica, per il suo ritorno a Madrid. Il 24enne di Sesto Pusteria deve ancora sciogliere le riserve sulla sua presenza o meno nel Masters 1000 spagnolo, intanto ha subito preso confidenza con la terra in altura, condizioni particolari che esaltano il suo gioco ma che restano diverse rispetto a quelle che troverà a Roma e al Roland Garros. La sua scelta di giocare fa discutere: sei settimane consecutive di tornei possono pesare, ma l’azzurro sembra deciso ad andare avanti. Il sorteggio chiarirà definitivamente il suo percorso, ma un ritiro a tabellone compilato appare improbabile.

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Intanto, il lavoro è già iniziato domenica pomeriggio. Allenamento a porte chiuse con Thiago Tirante, un’ora e venti sotto il sole, con Simone Vagnozzi, Umberto Ferrara e Andrea Cipolla al suo fianco. Al termine, un leggero fastidio alla spalla sinistra, senza però allarmi particolari, come riportato da La Gazzetta dello Sport. A Madrid non ci sarà lo storico rivale Carlos Alcaraz, fermato da un problema al polso, con il rischio che il tennista di Murcia salti anche Roma e Parigi. I due si ritroveranno comunque lontano dal campo, alla serata dei Laureus Awards, nella giornata di oggi, lunedì 20 marzo, entrambi candidati come Atleta dell’Anno. Un confronto diverso, ma sempre carico di significato.

Jannik Sinner qualificato alle Atp Finals di Torino con 7 mesi d'anticipo L'algoritmo complessissimo del ranking Atp non mente mai: e così Jannik Sinner si ritrova qualificato alle At...