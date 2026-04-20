Fuori dal coro, Babu Yallow: "Perché voglio le armi", immigrato minaccia agenti

Il curriculum criminale di Babu Yallow, l'immigrato fuori controllo che da mesi terrorizza Pesaro e Cattolica, facendo la spola tra Marche ed Emilia Romagna, è impressionante: 11 denunce per resistenza, diverse denunce per lesioni e l'aggressione ai danni di 4 poliziotti e 2 carabinieri.

L'inviato di Fuori dal coro, il programma della domenica sera di Rete 4 condotto da Mario Giordano, è riuscito ad avvicinarlo e il servizio è sconcertante: occhiali scuri sul volto, sorriso beffardo stampato in faccia, silenzi di sfida e risposte concise e sprezzanti, come quella "perché mi piace" alla domanda "perché ti vuoi armare".

Sullo schermo scorrono le immagini delle sue sfuriate: sfonda una vetrina a calci, getta un bidone contro una parete, vandalizza una strada. E i volti delle sue vittime: negozianti e tabaccai presi di mira, minacciati, aggrediti.

Si parla di spinte, colluttazioni, addirittura morsi. E la promessa: "Torno qui con la pistola e mi prendo tutto".

"Tu continui ad aggredire delle persone, non è vero? - gli domanda il giornalista - Non hai aggredito nessuno?". Yallow tace e così parte la conta: "Una persona qua dentro? Un tabaccaio? Abbiamo un video di te che spacca una vetrina? Quello del video non sei tu, scusami? Hai aggredito una persona qua dentro? O sbaglio? Una ragazza qua dentro? L'hai spinta. Hai aggredito il tabaccaio, qua sempre a Cattolica. Hai morso un altro signore in un altro minimarket. Hai aggredito una persona, una turista su un treno per andare verso Pesaro. E a Pesaro hai aggredito le forze dell'ordine. Non sei tu queste persone?". Babu si degna di rispondere, ma è uno sfregio all'evidenza: "No". "Tu e il tabaccaio? Avete fatto a botte?". "Sì, sì". "E ti sembra normale fare a botte per strada? Lui dice che tu l'hai addirittura morso. L'hai anche minacciato dicendo prendo la pistola e dammi tutto. Hai mai avuto una pistola?". "No, non ancora". "Non ancora? E tu vuoi armarti?", "Eh, sì", "Perché vuoi armarti?", "Perché mi piace", "Perché mi piace", "Ti piace armarti?", "Certo, sì". Fine del servizio, resta lo sgomento.