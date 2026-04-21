Si vota tra un anno e il centrodestra non ha già perso

Il centrodestra è in crisi? No, ha perso il referendum non le elezioni che arriveranno tra più di un anno, in uno scenario diverso. Ci sono molti illusi a sinistra e non pochi pessimisti a destra, ma la maggioranza ha ottenuto stabilità finanziaria, credibilità sui mercati, occupazione a 24 milioni, Pil in linea con l’UE e sopra Francia/Germania.
Dopo l’affermazione del No nel referendum, Meloni ha fatto una scelta strategica chiara: niente rimpasto di governo, per capitalizzare la continuità e il prossimo record di durata dell’esecutivo, sostituire altri ministri (dopo le dimissioni di Santanchè e Delmastro) è impossibile senza passare per il Quirinale e un bis. La continuità non può essere “continuismo”, questa è la prova che Meloni dovrà affrontare nei prossimi mesi, è una fase di tempesta geopolitica, piena di scogli, il sistema dell’informazione è in larghissima parte ostile, TeleMeloni alla Rai è inesistente, Mediaset è qui e anche là, La7 è la roccaforte delle Guardie Rosse.
Giorgia Meloni, fiducia a livelli record: il sondaggio zittisce la sinistraGiorgia Meloni continua a godere di alti consensi tra gli elettori: lo dimostra l'ultimo sondaggio condotto da Demox...
Fioccheranno le inchieste, i casi del giorno, gli spioni, i dossieraggi, la solita brodaglia della propaganda della rotativa unica. Sono già partiti.
TgLa7, sondaggio Mentana: FdI domina, il Pd precipita, il centrodestra torna davantiLa sentenza del lunedì arriva con il consueto sondaggio proposto da Enrico Mentana al TgLa7, la rivelazione Swg s...
Resta un punto chiave, l’incertezza elettorale: l’opposizione non offre ancora un’alternativa programmatica visibile, il campo largo è di idee ristrette e pericolose. La lettura è semplice: risultati macro e tenuta istituzionale alimentano la narrativa di solidità del governo; la decisione di non sostituire ministri è una linea di coerenza e rifiuto di soluzioni cosmetiche; la posta in gioco è la rielezione che – va detto con chiarezza dipenderà meno dall’attuale record di durata e più dalla capacità di tradurre la stabilità in proposta concreta. Il governo si logora, è fisiologico, ma l’opposizione senza idee presto suonerà come un disco rotto.