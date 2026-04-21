Si vota tra un anno e il centrodestra non ha già perso

Il centrodestra è in crisi? No, ha perso il referendum non le elezioni che arriveranno tra più di un anno, in uno scenario diverso. Ci sono molti illusi a sinistra e non pochi pessimisti a destra, ma la maggioranza ha ottenuto stabilità finanziaria, credibilità sui mercati, occupazione a 24 milioni, Pil in linea con l’UE e sopra Francia/Germania.

Dopo l’affermazione del No nel referendum, Meloni ha fatto una scelta strategica chiara: niente rimpasto di governo, per capitalizzare la continuità e il prossimo record di durata dell’esecutivo, sostituire altri ministri (dopo le dimissioni di Santanchè e Delmastro) è impossibile senza passare per il Quirinale e un bis. La continuità non può essere “continuismo”, questa è la prova che Meloni dovrà affrontare nei prossimi mesi, è una fase di tempesta geopolitica, piena di scogli, il sistema dell’informazione è in larghissima parte ostile, TeleMeloni alla Rai è inesistente, Mediaset è qui e anche là, La7 è la roccaforte delle Guardie Rosse.