Alcaraz vince i Laureus, e Sinner... "Speriamo di no": la frase che spiazza tutti

Lo spagnolo Carlos Alcaraz vince la sfida con Jannik Sinner ai Laureus World Sports Awards 2026, gli Oscar dello sport organizzai per il terzo anno consecutivo a Madrid. Entrambi erano in nomination nella categoria "Sportivo dell'anno" e il premio è stato assegnato al beniamino di casa. Quasi una beffa, perché arriva in uno dei momenti più difficili nella carriera del fenomeno di Murcia: un infortunio all'avambraccio rischia di fargli perdere infatti l'occasione di giocare agli Internazionali di Roma e al Roland Garros, con il rivale Sinner che l'ha da poco ri-scavalcato al numero 1 del ranking Atp e che ha l'occasione di allungare ulteriormente.

Proprio Sinner, a Madrid per i premi e per giocare il torneo 500 Caja Magica, ha ancora una volta regalato parole al miele per Carlos: "Madrid è un campo totalmente diverso dagli altri, son qua per fare il mio meglio, per essere pronto per Roma ma poi è Parigi la cosa più importante. Alcaraz sta passando un momento non facile quindi speriamo di vederlo al più presto possibile in campo, anche già a Roma. Spero che ci sia per il Roland Garros, perché quando vuoi vincere vuoi vincere contro i più forti al mondo".

Mi dispiace per Carlos. E anche a Jannik. Ero sicura di ciò. Loro hanno un buonissimo legame. Andare a manipolare certe sue dichiarazioni per far sembrare che Jannik non importi, e’ meschino.

Lo dico sempre, le persone non sono più abituate al bene…

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"Ogni rivalità è un po' diversa, io e Carlos siamo persone normali - ha detto l'altoatesino -. Abbiamo vinto gli ultimi tornei importanti, lui mi spinge a dare sempre il meglio ed è la cosa più bella. Altre rivalità sono durate 15 anni, noi siamo solo all'inizio: può succedere ancora di tutto, ma speriamo di no", ha concluso, con un sorriso. (ANSA). 2026-04-20T20:11:00+02:00 CRS ANSA per CAMERA04 GEST04

Alcaraz ha vinto i Laureus Awards dopo un 2025 straordinario, coronato con il numero 1 al mondo nel circuito Atp. Lo scorso anno ha vinto due titoli del Grande Slam (Roland Garros e US Open), raggiungendo la finale a Wimbledon. A soli 22 anni, il tennista è diventato il più giovane vincitore del premio, succedendo nell'albo d'oro a leggende del calibro di Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic. Alcaraz aveva già vinto il premio Laureus come "Rivelazione dell'anno" nel 2023 e segue le orme dei Big Three.

"È un onore incredibile vincere il premio Laureus nella categoria 'Sportivo dell'anno'. Come tennista, competo per titoli in campo, ma questa statuetta Laureus significa qualcosa di più, perché significa che sono stato riconosciuto tra i più grandi atleti del mondo, in tutte le discipline", ha detto Alcaraz dal palco. "Tre anni fa ho ricevuto il premio Laureus come 'Rivelazione dell'anno' a Parigi e ho incontrato uno dei miei idoli, Lionel Messi, che aveva vinto il premio come 'Sportivo dell'anno'. Quel giorno ho sognato di iscrivere il mio nome in quell'elenco di vincitori e oggi ci sono riuscito. Sto seguendo le orme di giganti come Messi, Federer, Djokovic, Usain Bolt e naturalmente il grande Rafa Nadal", ha proseguito Alcaraz, "ora capisco davvero perché questi premi significano così tanto per i migliori atleti del mondo".