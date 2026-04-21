Quarta Repubblica, Ruggieri spiana Ilaria Salis: "Sono contento, finalmente la figlia di papà..."

Prosegue in Germania l’inchiesta sulla “Hammerbande”, gruppo di estrema sinistra accusato di aggressioni contro militanti di fazioni opposte tra Germania e Ungheria. Il nome di Ilaria Salis compare negli atti, perché collegato ai fatti di Budapest 2023, quando venne arrestata per un’aggressione nel cosiddetto “Giorno dell’Onore”.

Seppur l'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra non risulti formalmente imputata per terrorismo o associazione criminale in Germania, le sue amicizie “violente” fanno discutere e se ne dibatte anche a Quarta Repubblica, il rotocalco d’approfondimento di Rete4 condotto da Nicola Porro ogni lunedì sera.

Il padrone di casa chiede ad una sua giornalista che si è occupata del caso, Lodovica Bulian, dettagli sull’inchiesta e lei spiega: “Abbiamo cercato di capire come mai la Germania fosse interessata a Ilaria Salis e ci siamo imbattuti in questo importante processo a questa ‘banda del martello’. Abbiamo visto da queste carte - che sono sostanzialmente l'atto d'accusa che fanno i magistrati tedeschi a sette imputati - che compare tante volte Ilaria Salis, contro cui non c'è nessun atto d'accusa formale, non c'è nessun tipo di azione. Lei è immune in quanto europarlamentare, ma sostanzialmente in questo fascicolo sono confluiti non soltanto gli atti ungheresi, quindi in qualche modo Salis viene inquadrata in quello che è successo a Budapest così come è stata inquadrata proprio dagli ungheresi, ma lo fanno anche i tedeschi, anzi soprattutto i tedeschi aggiungono delle cose in più, cioè inquadrano Ilaria Salis come membro estero di questo gruppo”.

"Sono persone facinorose, criminali, sono contento che per una figlia di papà si scomodi finalmente lo stato di diritto quando per anni ho sentito parlare d'immunità come di fuga dal processo."#Ruggieri#IlariaSalis#quartarepubblica pic.twitter.com/Q76XiTGtz6 — Quarta Repubblica (@QRepubblica) April 20, 2026

Tra gli ospiti in studio c’è, poi, anche Andrea Ruggieri, ex-deputato alla Camera per Forza Italia dal 2018 al 2022, che attacca duramente la Salis e i suoi amici e rintuzza la difesa d'ufficio offerta del professore "rosso" Angelo D'Orsi, anche lui tra gli ospiti di Porro: “Sono dame di San Vincenzo e sono persone facinorose, sicuramente criminali, che si attribuiscono ridicolmente il diritto di processare e condannare per presunto fascismo chiunque non la pensi come loro, dunque di picchiarlo. Qui siamo al solito discorso dai, sono contento che per una figlia di papà che non ha nulla da dare alla politica nazionale e internazionale, salvo i suoi deliri, si scomodi finalmente lo stato di diritto. Dopo che per 30 anni ho sentito, ma non penso solo io, penso tante persone a casa, definire l'immunità come la fuga dal processo, il sottrarsi alla giustizia, la difesa dell'impunità, non il garantismo. Ho sentito queste stupidaggini per 30 anni – prosegue Ruggieri - e adesso, siccome c'è di mezzo una ragazzotta che abbiamo eletto al Parlamento europeo, poi ci lamentiamo perché l'Europa non combina niente. Grazie, se ci mandiamo gente che non sa fare neanche la O con il bicchiere è ovvio che avremo sempre un problema”.