Armani e Galeotti, lo sfogo quando morì il compagno di una vita

Ci sono nomi che, pronunciati, evocano immediatamente un mondo intero . Giorgio Armani e' uno di questi. La sua scomparsa, oggi all'età' di 91 anni, e' avvenuta con la stessa discrezione he ha permeato la sua vita. Non solo un couturier, non semplicemente un imprenditore: un creatore di immaginari. Il suo percorso, dagli esordi in una provincia italiana del secondo dopoguerra fino a divenire icona universale del "Made in Italy", e' la storia di un uomo che ha saputo trasformare la sua visione della bellezza in un linguaggio universale, discreto eppure potentissimo. Re Giorgio architetto della sobrietà, custode discreto dell'anima italiana. D'altra parte la sua massima piu' celebre - "L'eleganza non e' farsi notare, ma farsi ricordare" - contiene un manifesto: sottrarre, ripulire, rendere l'abito un gesto misurato che lascia traccia. E' il filo che unisce l'intera sua parabola, dall'infanzia emiliana al laboratorio globale che porta il suo nome, passando per Milano città che lui ha contribuito a vestire, letteralmente, di una nuova idea di sobrieta'. Nato a Piacenza l'11 luglio 1934, studia per un periodo medicina a Milano, poi sceglie la pratica del "fare". La Rinascente gli insegna la grammatica dello sguardo vetrine, assortimenti, contatto col pubblico e da Cerruti affina la precisione del taglio maschile. Nel 1975 la svolta.

Con Sergio Galeotti, suo compagno di vita e di lavoro, lancia la propria casa di moda: camicie morbide e giacche decostruite diventeranno il suo alfabeto. "Quando morì Sergio, morì una parte di me - ha confidato Armani al Corriere della Sera - Un anno tra un ospedale e l’altro, io per non ferirlo ho continuato a lavorare, gli portavo le foto delle sfilate, negli ultimi tempi vedevo le lacrime ai suoi occhi. Ho avuto una forza di volontà incredibile, per vincere questo dolore crudele. Un anno di attesa perché Sergio morisse. E tutto accadde in un tempo meraviglioso, quando stavamo cominciando a essere qualcuno, a dare una struttura all’azienda, a essere conosciuti nel mondo". Giorgio Armani è poi stato legato a Leo Dell'Orco, anche se, con il riserbo che lo ha sempre caratterizzato, ha parlato del legame come un affetto profondo.