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Urbano Cairo, la confessione politica: "Ho commissionato dei sondaggi"

sabato 30 maggio 2026
Urbano Cairo, la confessione politica: "Ho commissionato dei sondaggi"

2' di lettura

Un Urbano Cairo a tutto campo, quello che ha parlato nella serata di venerdì 29 maggio al Festival della Tv di Dogliani, intervistato da Mario Giordano. La7, il Torino e anche la politica. Già, perché Cairo ha rivelato di avere, in passato, commissionato alcuni sondaggi che lo riguardavano.

Alla domanda su un possibile futuro a Palazzo Chigi, il presidente di Rcs ha però escluso qualsiasi ambizione politica. "No", ha risposto in modo netto, spiegando come il mondo della politica sia molto diverso da quello dell'impresa. Secondo Cairo, mentre in azienda si lavora con una squadra orientata verso un obiettivo comune, in politica è necessario trovare equilibri e alleanze, poiché "nessuno arriva al 51% dei voti". Pur allontanando l'ipotesi di una candidatura, ha comunque ammesso: "Qualche sondaggio in passato l’ho commissionato e ha anche dato risultati più che buoni".

Nel corso dell'incontro si è parlato anche di La7 e della sua linea editoriale. Sollecitato sul tema del presunto orientamento politico dell'emittente, Cairo ha rivendicato l'importanza di preservarne l'identità. "Identificarsi nella storia di una tv è fondamentale", ha rimarcato, per poi ricordare che al momento dell'acquisizione erano presenti figure come Gad Lerner e Michele Santoro. Nel tempo, ha aggiunto, la rete è stata resa più equilibrata grazie anche a programmi di approfondimento culturale, sottolineando che "mi pare azzardato parlare di conduttori bolscevichi a La7".

L'editore ha inoltre sostenuto che il panorama televisivo italiano offre già una pluralità di punti di vista. "Nella tv di oggi ci sono molte reti che appoggiano il governo: penso che in fondo ci sia la mano invisibile di Adam Smith che autoregola il mercato televisivo per offrire agli spettatori una pluralità di idee". Quanto al suo ruolo di editore, ha ribadito di non intervenire nelle scelte editoriali dei giornali e dei programmi televisivi: "Lascio molta libertà ai miei direttori e ai miei conduttori, non intervengo mai", conclude Urbano Cairo.

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