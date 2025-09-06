Armani, il primo a rivoluzionare gli abiti dell'opera lirica

Le luci si abbassano, l’orchestra attacca, il sipario del Teatro Comunale di Piacenza si apre. In platea, un ragazzino trattiene il fiato: davanti a lui l’Opera, con i suoi costumi, le sue voci, il suo fascino irripetibile. Quel ragazzino si chiama Giorgio Armani. Non diventerà un tenore né un direttore d’orchestra, ma porterà per sempre con sé quella magia, trasformandola in segno, in linea, in eleganza. E anni dopo, contro ogni previsione, diventerà anche un grande costumista d’Opera. Opera e moda: due mondi apparentemente distanti, ma che in Italia rappresentano due pilastri della nostra identità culturale: Armani ha saputo congiungerli con naturalezza. Il suo nome evoca giacche destrutturate e tailleur impeccabili, ma la sua estetica sobria e rigorosa ha trovato un posto anche nei teatri lirici. Memorabile il Così fan tutte di Mozart del 1995 alla Royal Opera House di Londra: chiamato da Jonathan Miller, Armani abbandonò la tradizione dei costumi d’epoca per vestire Mozart con linee pulite, toni neutri e un’eleganza quasi psicologica. Una rivoluzione: non più il costume come ambientazione, ma come vero strumento drammaturgico.

La trovata geniale stava proprio nel contrasto con ciò che il pubblico era abituato a vedere. Normalmente Così fan tutte si rappresentava in sontuosi abiti settecenteschi: giacche ricamate d’oro, gonne a paniere, corsetti rigidi, parrucche cipriate. Tutto un universo visivo che ribadiva l’appartenenza dell’Opera a un’epoca precisa. Armani invece ruppe lo schema: mise in scena abiti dalle linee essenziali, giacche scivolate, gonne leggere, colori sobri. Non tolse la bellezza, ma la fece diventare attuale, comprensibile, vicina al pubblico contemporaneo. Questa differenza non fu soltanto estetica: cambiò la percezione stessa dei personaggi. Dorabella e Fiordiligi, libere dalle gabbie del corsetto, apparivano più donne reali che figurine di un tableau settecentesco; Guglielmo e Ferrando, privati di merletti e piume, diventavano giovani uomini concreti, calati in una dimensione psicologica più che storica. Armani capì che per parlare al presente bisognava liberare l’Opera dal peso del costume-museo e ridarle la leggerezza del sentimento umano.