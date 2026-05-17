Modena, Antonello Caporale contro Salvini: "Ci spieghi perché aveva la patente"

Tutta colpa di Matteo Salvini , anche quanto avvenuto a Modena . Incredibile ma vero, in queste ore - dopo l'arresto di Salim El Koudri - la sinistra punta il dito contro il vicepremier. Il motivo? A loro dire il leader della Lega sciacalla sul gesto del 31enne che sabato pomeriggio ha falciato diverse persone prima di accoltellare un uomo che aveva tentato di fermarlo. Salim, italiano figlio di marocchini, avrebbe agito perché bullizzato.

Da qui lo sfogo del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture: "Le seconde generazioni che rifiutano la lingua, la cultura, la tradizione e soprattutto la legge del nostro Paese non sono un opportunità ma un problema. Prevenire, prevedere, capire e accompagnare a una soluzione è assolutamente fondamentale. A volte lo facciamo da soli, ma non dobbiamo avere paura di proporre qualcosa che secondo noi è giusto perché quasi tutto il resto del mondo politico non è d'accordo".

Risultato? Sui social politici di sinistra e non si sono subito scagliati contro di lui. E su X ecco che spunta anche il commento di Antonello Caporale, firma del Fatto Quotidiano, che scrive: "L'uomo che è quasi riuscito a realizzare una strage a Modena è cittadino italiano con gravi disturbi psichici. Il ministro dei Trasporti Salvini, anziché azzannare il tizio, criminale perché figlio di immigrati, spieghi come mai avesse la patente. Dica ministro, spieghi pure". Inutile dire che gli utenti del web hanno subito preso le parti del leghista: "Lei magari ci spieghi perché in Europa i 'disturbati' che commettono queste azioni sono al 99% musulmani immigrati o figli di immigrati". E ancora: "I fatti di Modena dimostrano in modo inequivocabile la deficienza degli #Accoglioni", "Hai ragione. È una tipica tradizione italiana quella di investire pedoni con la macchina e poi accoltellare le persone. Ti dico di più. Ai tempi dell’Impero Romano si faceva con le bighe e quadrighe", "gli unici che devono spiegare qualcosa sono i traditori sinistri, quelli che hanno taaaaanto voluto e ancora vogliono riempire l'Italia di questa feccia pericolosa. Chiudi il cesso che fai miglior figura".