PiazzaPulita, Italo Bocchino zittisce Fratoianni: "Porta rispetto"

"Flotilla non è ridicola: è provocatoria e inutile". Non ha mezzi termini né giri di parole Italo Bocchino, ospite in studio a La7 di Corrado Formigli per la prima puntata della nuova stagione di Piazzapulita. Si parla intermini entusiastici della Global Sumud Flotilla, con una difesa generalizzata degli attivisti pro-Pal e un senso di allarme democratico per i due (presunti) attentati con droni alle imbarcazioni ferme nel porto di Tunisi. Il padrone di casa si rivolge al direttore editoriale del Secolo d'Italia: "Bocchino non li ha definiti terroristi e immagino non lo pensi, però ha definito ridicola questa missione nelle sue finalità". L'ex onorevole di Alleanza Nazionale, Pdl e Fli mette subito in chiaro: "No no, non è una missione ridicola. E' provocatoria e inutile nelle finalità. Quanti aiuti può portare? Ogni giorno vengono dati 3 milioni di pasti a israeliani e americani, che poi purtroppo vengono bloccati da Hamas che vuole controllarli".

"Flotilla - prosegue Bocchino - è una idea di un signore giordano che vive a Genova, Mohammad Hannoun, che sotto l'amministrazione americana di Biden ha ricevuto delle sanzioni perché ritenuto un finanziatore di Hamas. Gli Stati Uniti hanno bloccato i suoi beni e in Italia Unicredit e Credit Agricole hanno bloccato i suoi conti correnti". Italo Boccino a Piazzapulita, guarda qui il video di La7 "Quindi la Flotilla è di Hamas?", domanda Formigli. "No, si tratta di bravi ragazzi volenterosi che non si rendono conto forse che l'operazione è una operazione di provocazione di un signore che Biden, non Trump o Meloni, dice essere vicino a Hamas".

