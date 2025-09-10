L'aria che tira, "chi paga per la Flotilla?": Scuderi di Avs balbetta

"Si va avanti ma è necessario che ci siano delle investigazioni serie", scandisce in collegamento con L'aria che tira su La7 da Augusta Benedetta Scuderi, europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra che sta per partire con la Global Sumud Flotilla alla volta di Gaza.
L'avanguardia della missione degli attivisti pro-Pal è bloccata a Tunisi, con due droni che sarebbero caduti sulle imbarcazioni della Flotilla negli ultimi due giorni. Alla denuncia dei pro-Pal molti commentatori oppongono più di un dubbio, parlando per esempio di razzi di segnalazione. Per la Scuderi invece il secondo attacco dimostra che "non può essere un incidente perché gli attacchi arrivano chiaramente dall'alto. Ci dovrebbe essere attenzione sugli attacchi su imbarcazioni civili con bandiere europee".
"Anche la Polonia ha la bandiera europea", le contesta in studio Maria Teresa Meli, puntuta firma del Corriere della Sera, che riferendosi ai droni russi piovuti nella notte su Varsavia contesta agli attivisti il classico "due pesi due misure" e un sostanziale disinteresse per la guerra in Ucraina.
Sul caos in Medio Oriente, ricorda ancora la Meli, "notizie certe non ce ne sono sia per colpa di Israele sia per colpa di Hamas". "Ci sono solo giornalisti di Al Jazeera", conferma David Parenzo. "Non ci sono giornalisti obiettivi, io un giornalista di Al Jazeera non lo ritengo un giornalista obiettivo - puntualizza ancora la Meli -. Siccome io faccio la giornalista le faccio una domanda: chi paga il carburante della Flotilla?".
"Sono tutte donazioni dal basso", scandisce la Scuderi. "La lista delle persone le renderete pubbliche? O sono già pubbliche?". "Questo deve chiederlo all'amministrazione della Flotilla, non posso dirglielo io", si rifugia in corner l'europarlamentare rossoverde.
Meli contro Scuderi, guarda qui il video di L'aria che tira su La7