L'aria che tira, "chi paga per la Flotilla?": Scuderi di Avs balbetta

"Si va avanti ma è necessario che ci siano delle investigazioni serie", scandisce in collegamento con L'aria che tira su La7 da Augusta Benedetta Scuderi, europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra che sta per partire con la Global Sumud Flotilla alla volta di Gaza.

L'avanguardia della missione degli attivisti pro-Pal è bloccata a Tunisi, con due droni che sarebbero caduti sulle imbarcazioni della Flotilla negli ultimi due giorni. Alla denuncia dei pro-Pal molti commentatori oppongono più di un dubbio, parlando per esempio di razzi di segnalazione. Per la Scuderi invece il secondo attacco dimostra che "non può essere un incidente perché gli attacchi arrivano chiaramente dall'alto. Ci dovrebbe essere attenzione sugli attacchi su imbarcazioni civili con bandiere europee".