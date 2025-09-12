Vincenzo Schettini: "Questo schifo mi ferisce", sfogo drammatico

Vincenzo Schettini, il celebre professore de "La fisica che ci piace", star dei social, è finito nel mirino degli haters.Le frasi choc che sono arrivate rivolte al divulgatore scientifico sono indicibili: "Inutile personaggio", "Ucciditi così fai un favore a tutti", "Spero capiscano quanto è vuoto così lo cacceranno via". E ancora: "Quello che scrivi fa ca**are", "sei magro da fare schifo". Insomma una vera e propria shitstorm contro il professore. A questo punto Schettini ha deciso di raccontare tutto: "Sono commenti che mi arrivano continuamente, specialmente da quando ho iniziato a fare contenuti online. Questo schifo avviene sempre, io sono una persona fragile".
Gaia Sabbatini, la sua lezione è un caso sui social: "E tu che c... fai?"Gaia Sabbatini, atleta italiana nata nel 1999 a Teramo, è una stella dei 1500 metri e corre per le Fiamme Azzurre...
E ancora: "Questi commenti mi fanno molto male, nessuno ha mai avuto il coraggio di dirmelo in faccia, però tutti ti vogliono buttare me**a tramite la rete". Uno sfogo durissimo che suona come una riposta (e una lezione) da parte di chi con professionalità cerca di spiegare, soprattutto ai ragazzi, con un linguaggio semplice la fisica. E il professor Schettini non molla la presa. Continuerà con più energia a fare i suoi video per il web convinto che non tutto è marcio. E a testimoniarlo c'è la vagonata di like sotto a ogni clip che atterra sulle sue pagine social.