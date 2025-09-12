Vincenzo Schettini: "Questo schifo mi ferisce", sfogo drammatico

Vincenzo Schettini, il celebre professore de "La fisica che ci piace", star dei social, è finito nel mirino degli haters.Le frasi choc che sono arrivate rivolte al divulgatore scientifico sono indicibili: "Inutile personaggio", "Ucciditi così fai un favore a tutti", "Spero capiscano quanto è vuoto così lo cacceranno via". E ancora: "Quello che scrivi fa ca**are", "sei magro da fare schifo". Insomma una vera e propria shitstorm contro il professore. A questo punto Schettini ha deciso di raccontare tutto: "Sono commenti che mi arrivano continuamente, specialmente da quando ho iniziato a fare contenuti online. Questo schifo avviene sempre, io sono una persona fragile".